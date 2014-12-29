В Одессе и Николаеве парализовавший город снегопад сопровождается молниями

Как сообщает местный ресурс Думская.нет, сегодня молния повторно ударила в телевышку Одесского телерадиопередающего центра.

Первый раз такое произошло вечером 27 декабря.

Читайте такжеЮг Украины парализовал снегопад: перекрыты дороги, тысячи людей застряли в сугробах (фото, видео) Также, по данным николаевского издания НикВести, молнию и гром наблюдали сегодня и в этом городе.

Многие жители города, которые из-за транспортного коллапса вынуждены были добираться домой пешком или застряли в пробках, стали свидетелями того, как посреди снегопада сверкают молнии и слышатся раскаты грома.

Зимняя гроза — редкое природное явление. Она вызывается взаимодействием холодных и теплых масс воздуха и происходит в южной Украине раз в несколько лет.

Молния в Одессе 27 декабря

Снежная гроза в Николаеве 29 декабря