Крупнейший интернет-магазин одежды и обуви объявил глобальную сезонную распродажу

Компания Каста анонсирует большую сезонную распродажу в честь празднования дня клиента.

«Для нас День Клиента - один из самых важных в году. Мы готовим лучшие предложения для Клиентов, чтобы поблагодарить за то, что выбрали нас в условиях информационного шума и большого количества разных предложений»,- сообщает пресс-центр Kasta.

Во вторник, 25 сентября, интернет-магазин Kasta отмечает «День Клиента», на сайте стартует большая сезонная распродажа, ассортимент которой полностью составлен основываясь на пожеланиях клиентской базы, объем которой на сегодня около 6 миллионов человек, и сезонности товаров разных типов.

В более чем 130 акциях, которые выходят «волнами» каждый час начиная с 06:00, представлен широкий ассортимент товаров следующих категорий:

- одежда и обувь;

- товары для детей;

- косметика и парфюмерия;

- аксессуары и украшения;

- белье;

- товары для дома;

- спортивные товары.

В распродаже принимают участия такие известные бренды, как H&M, & Other Stories, IKEA, Adidas, Arber, Berghoff, Blizzarini, C&A, Columbia, Conte, COS, Diesel, Furla, Geox, Guess, Hi-Tec, LEVI'S, Lidl, Lotto, Mango, Marks & Spencer, Massimo Dutti, Northland, Orsay, Pierre Cardin, Puma, Reebok, Reima, Respect, S.Oliver, Springfield, Tommy Hilfiger, VD one, Zara и многие другие.

Стоить отметить, что во время распродажи вы можете воспользоваться дополнительными возможностями:

- при оплате любой банковской картой действует 5% скидки на все покупки;

- старт акций в приложении на 15 минут раньше;

- бесплатная доставка до отделений Kasta, на работу или домой для владельцев карты Black;

- примерочные в каждом из 93 отделений Kasta по всей стране;

- бесплатный возврат товара и мгновенное начисление денег на карту;

- читатели нашего издания могут эксклюзивно воспользоваться промо-кодом «unian-50» на скидку в размере 50грн при покупке товаров более чем на 400грн.

В интернет-магазине Kasta утверждают, что их миссия – постоянно удивлять клиентов с помощью инноваций, делая онлайн шоппинг удобнее, дешевле и быстрее. Компания всегда старается радовать своих клиентов новыми продуктами и высококачественным сервисом - это подход, который лежит в основе стратегии развития компании на рынке.

Напомним, что Kasta является родоначальником распродажи «Черная пятница» в Украине, которая впервые была проведена тогда еще modnaKasta*. «Мы уже сейчас готовим Black Friday 2018 – наш ежегодный челендж. Задача – собрать для Вас лучшие бренды по очень крутой цене и доставить их в срок», уточняют в компании.

* - Вначале лета 2018 года компания произвела ринейминг, в последствии чего «modnaKasta» успешно стала «Kasta», тем самым сменив продуктовую стратегию из Fashion на lifestyle.