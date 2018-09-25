Крупнейший интернет-магазин одежды и обуви объявил глобальную сезонную распродажу
«Для нас День Клиента - один из самых важных в году. Мы готовим лучшие предложения для Клиентов, чтобы поблагодарить за то, что выбрали нас в условиях информационного шума и большого количества разных предложений»,- сообщает пресс-центр Kasta.
Во вторник, 25 сентября, интернет-магазин Kasta отмечает «День Клиента», на сайте стартует большая сезонная распродажа, ассортимент которой полностью составлен основываясь на пожеланиях клиентской базы, объем которой на сегодня около 6 миллионов человек, и сезонности товаров разных типов.
В более чем 130 акциях, которые выходят «волнами» каждый час начиная с 06:00, представлен широкий ассортимент товаров следующих категорий:
- одежда и обувь;
- товары для детей;
- косметика и парфюмерия;
- аксессуары и украшения;
- белье;
- товары для дома;
- спортивные товары.
В распродаже принимают участия такие известные бренды, как H&M, & Other Stories, IKEA, Adidas, Arber, Berghoff, Blizzarini, C&A, Columbia, Conte, COS, Diesel, Furla, Geox, Guess, Hi-Tec, LEVI'S, Lidl, Lotto, Mango, Marks & Spencer, Massimo Dutti, Northland, Orsay, Pierre Cardin, Puma, Reebok, Reima, Respect, S.Oliver, Springfield, Tommy Hilfiger, VD one, Zara и многие другие.
Стоить отметить, что во время распродажи вы можете воспользоваться дополнительными возможностями:
- при оплате любой банковской картой действует 5% скидки на все покупки;
- старт акций в приложении на 15 минут раньше;
- бесплатная доставка до отделений Kasta, на работу или домой для владельцев карты Black;
- примерочные в каждом из 93 отделений Kasta по всей стране;
- бесплатный возврат товара и мгновенное начисление денег на карту;
- читатели нашего издания могут эксклюзивно воспользоваться промо-кодом «unian-50» на скидку в размере 50грн при покупке товаров более чем на 400грн.
В интернет-магазине Kasta утверждают, что их миссия – постоянно удивлять клиентов с помощью инноваций, делая онлайн шоппинг удобнее, дешевле и быстрее. Компания всегда старается радовать своих клиентов новыми продуктами и высококачественным сервисом - это подход, который лежит в основе стратегии развития компании на рынке.
Напомним, что Kasta является родоначальником распродажи «Черная пятница» в Украине, которая впервые была проведена тогда еще modnaKasta*. «Мы уже сейчас готовим Black Friday 2018 – наш ежегодный челендж. Задача – собрать для Вас лучшие бренды по очень крутой цене и доставить их в срок», уточняют в компании.
* - Вначале лета 2018 года компания произвела ринейминг, в последствии чего «modnaKasta» успешно стала «Kasta», тем самым сменив продуктовую стратегию из Fashion на lifestyle.