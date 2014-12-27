Ночью на Луганщине снова возникли перестрелки, боевики обстреляли район ТЭС в Счастье

В Луганской области боевики террористической организации «Луганская народная республика» продолжают обстреливать контролируемые властью населенные пункты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Всего за сутки зафиксировано 8 обстрелов с различного вида оружия. Населенные пункты, попавшие в зону огня, - Станица Луганская, Крымское, Счастье и Чернухино.

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«В Станице в течение дня и минувшей ночью возникали перестрелки из автоматов и пулеметов, в Счастье в полночь район теплоэлектростанции обстреляли из автоматического гранатомета, Крымское и Чернухино несколько раз попали под минометные и стрелковые обстрелы, - сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - Никто из мирных жителей не пострадал, серьезных повреждений инфраструктуры нет».

Кроме того, вчера в г. Рубежное на одном из предприятий правоохранители обнаружили тайник с автоматом Калашникова, двумя магазинами к нему, около 200 патронов, 5 гранат различного вида, а также камуфлированную одежду и средства гигиены. Очевидно, тайник был предназначена для боевиков из разведывательно-диверсионных групп, периодически проникающих на контролируемую Украиной территорию из «ЛНР» для совершения диверсий.