За сутки в зоне АТО ранены 3 военных

13:05, 27 декабря 2014
Общество
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военнослужащий, трое получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: за ночь боевики 10 раз обстреляли силовиков"За прошедшие сутки погибших нет. Получили ранения трое военнослужащих", - сказал Лысенко.

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