За сутки в зоне АТО ранены 3 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: за ночь боевики 10 раз обстреляли силовиков"За прошедшие сутки погибших нет. Получили ранения трое военнослужащих", - сказал Лысенко.