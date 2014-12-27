За сутки в зоне АТО ранены 3 военных
13:05, 27 декабря 2014Общество
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военнослужащий, трое получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСитуация в зоне АТО: за ночь боевики 10 раз обстреляли силовиков"За прошедшие сутки погибших нет. Получили ранения трое военнослужащих", - сказал Лысенко.
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