Кабмин назначил Гурака председателем Госинспекции учебных заведений

Кабинет министров назначил Руслана Гурака председателем Государственной инспекции учебных заведений.

Соответствующее распоряжение от 24 декабря 2014 №1272-р опубликовано на правительственном портале. Читайте такжеЛазоришинец уволен с должности первого замминистра здравоохранения "Назначить Гурака Руслана Васильевича Председателем Государственной инспекции учебных заведений Украины", - говорится в документе.

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