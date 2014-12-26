Кабмин назначил Гурака председателем Госинспекции учебных заведений

21:16, 26 декабря 2014
Общество
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Кабинет министров назначил Руслана Гурака председателем Государственной инспекции учебных заведений.

Кабмин назначил председателя Госинспекции учебных заведений / фото УНИАН

Соответствующее распоряжение от 24 декабря 2014 №1272-р опубликовано на правительственном портале.

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"Назначить Гурака Руслана Васильевича Председателем Государственной инспекции учебных заведений Украины", - говорится в документе.

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