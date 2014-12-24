В Днепропетровске в новогоднюю ночь будут штрафовать за фейерверки

Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Днепропетровского городского совета Сергей Гайдук, сообщает Радио Свобода.

По его данным, в Днепропетровске все равно будут штрафовать тех, кто будет использовать фейерверки, ведь в городе нет специально предназначенных для этого мест», как это прописано правилами.

Между тем фейерверки запрещено использовать возле больниц, родильных домов, школ, на расстоянии 50 метров от жилых домов.

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Кроме того, чиновник призвал жителей задуматься о «моральной стороне дела».

«Во-первых, за 300 километров от Днепропетровска имеют место настоящие боевые действия, много людей уже погибло. Во-вторых, наш город от войны приютился около 25 тысяч человек, надо понимать, что для них каждый громкий звук вызывает стресс, а дети вообще очень пугаются. Новый год никто не отменяет, однако можно отпраздновать его с меньшим размахом», - заявил Гайдук.

Ранее в городском управлении милиции пояснили, что в Днепропетровске в новогоднюю ночь разрешено использование бытовых пиротехнических средств. За комментарием по милиции, с 1 сентября 2014 году на территории города запрещено проведение фейерверков и салютов, исключение - празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.

В остальные дни к нарушителям будут применяться административные санкции в виде штрафа от 600 до 1020 гривен, при повторном нарушении штраф увеличивается - от 1020 до 1700 гривен.