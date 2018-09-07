В Виннице построен новый стадион почти за 20 миллионов гривень

Новое футбольное поле с искусственным покрытием – это первое полноразмерное футбольное поле среди стадионов муниципальных учреждений Винницы.

В Виннице на территории Дворца детей и юношества за почти 20 млн грн построен новый стадион.

Как передает УНИАН, открытие стадиона состоялось сегодня.

Новое футбольное поле с искусственным покрытием – это первое полноразмерное футбольное поле среди стадионов муниципальных учреждений Винницы (его размеры 100Х64 м). Объект построен в соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями относительно размеров футбольных полей для проведения международных соревнований. Он будет использоваться для развития детско-юношеского футбола в городе.

Сегодня на новом поле впервые сыграли в футбол – игра состоялась между командами «Мечта» и «Темп». А перед тем вместе с юными спортсменами первые символические удары по мячу сделали Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Винницкий городской председатель Сергей Моргунов, председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий и председатель областного совета Анатолий Олейник.

Этот масштабный проект был реализован благодаря финансовой поддержке государства. Общая стоимость строительства объекта – 19 млн грн (из которых 8 млн грн – средства государственного бюджета по Правительственной программе «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины»; остальные – средства городского бюджета).

Приветствуя маленьких винничан с началом нового учебного года Председатель Правительства вспомнил, что когда он был мэром, одним из первых объектов, который в 2006-м году реконструировали и сдали в эксплуатацию, был плавательный бассейн Дворца детей и юношества. Следующим масштабным объектом на территории заведения стал новый стадион.

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«Я помню, как мы открывали первый стадион в Виннице. Мы делали невозможное, чтобы найти внебюджетные средства, договаривались с застройщиками, и они его строили. Сейчас хочу подчеркнуть – в рамках государственной политики нам стало возможным помогать финансово местным властям. В прошлом году мы выделили на такие объекты 250 млн грн, в этом году - 370. Я бы очень хотел, чтобы каждый школьный стадион в стране, который еще является заброшенным, был построен по стандартам, которые мы видим здесь. Я действительно рад тому, что городская власть реальными делами показывает свою профессиональность и работает на результат. И Винница остается лидером среди многих украинских городов! Сегодня мы открываем этот стадион как символ восстановления Украины, мы отдаем должное нашим прекрасным детям. Таких стадионов будет в Украине все больше и больше!» – сказал Гройсман.

Городской голова Сергей Моргунов, который продолжает в городе поддерживать развитие спортивной инфраструктуры и строительство новых спортивных площадок и современных футбольных полей, сказал: «Наш город динамично развивается. Появляются новые детские сады, мы строим школу в микрорайоне Подолье, построили новые большие стадионы – возле 18-й, 10-й и других школ. И сегодня мы на открытии такого современного, построенного по европейским стандартам футбольного поля. Я хочу поблагодарить не только всем жителям и нашей команде, а в первую очередь - Правительству Украины и Владимиру Гройсману за то, что местное самоуправление получило больше возможностей с финансовой и организационной точки зрения. И мы, имея эти возможности, совместно можем достигнуть такого хорошего результата. Я надеюсь, что и дальше мы будем развивать местное самоуправление и социальную инфраструктуру, и в целом наш прекрасный город! Будем делать все, чтобы Винница дальше оставалась самым комфортным городом страны».

Строительство футбольного поля началось в марте 2018-го. Первым этапом стал перенос всех инженерных сетей с территории будущего объекта (электрокабелей, связи, тепло-, водоснабжения и водоотведения) и устройство дренажа под футбольное поле. Параллельно выполнялись работы по устройству ограждения самого поля и замене аварийного ограждения территории Дворца детей и юношества.

Инфраструктура нового объекта кроме самого поля с искусственным покрытием состоит из трибун на 439 мест, раздевалок для команд с санузлами и душевыми, санузлов для посетителей, освещения территории (это и светодиодные светильники, и прожекторы, направленные непосредственно на поле), информационного табло и тому подобное. Автомобильная стоянка на 49 мест. Объект адаптирован для потребностей маломобильных групп населения.

А вдоль территории Дворца детей и юношества сделаны новые тротуары с велодорожкой. Возле самого заведения установили велопарковку на 9 стоек.

Справка УНИАН. Всего в 2017-2018 учебном году Дворец детей и юношества посещали 4 714 детей, которые занимались в 257 группах. Учебно-воспитательный процесс в учреждении обеспечивает 84 педагога.

Во Дворце детей и юношества функционирует 6 отделов, в том числе – отдел спортивной и физкультурно-массовой работы (отделение плавания, отделение футбола, отделение пулевой стрельбы и отделения рукопашного боя). В этом отделе в прошлом году работали 78 групп, в которых занимались 1750 детей.