В Одесской области 11-месячный ребенок утонул в кастрюле

Мать оставила мальчика на несколько минут одного, а когда вернулась, обнаружила его в кастрюле с водой без признаков жизни.

В Одесской области 11-месячный ребенок утонул в большой кастрюле с водой. Читайте такжеПолиция сообщила, сколько детей с начала лета погибло на украинских водоемах Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла 28 августа в Беляевском районе. Предварительно установлено, что ребенок играл рядом с матерью, занимавшейся домашним хозяйством, а во дворе стояла большая кастрюля, наполненная водой. «Мать оставила мальчика на несколько минут одного, а когда вернулась, обнаружила его в кастрюле без признаков жизни. Женщина пыталась самостоятельно привести сына в чувство, но он умер», - сообщили в полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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