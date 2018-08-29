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В Одесской области 11-месячный ребенок утонул в кастрюле

10:22, 29 августа 2018
Общество
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Полиция ведет расследование \ УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла 28 августа в Беляевском районе.

Предварительно установлено, что ребенок играл рядом с матерью, занимавшейся домашним хозяйством, а во дворе стояла большая кастрюля, наполненная водой. «Мать оставила мальчика на несколько минут одного, а когда вернулась, обнаружила его в кастрюле без признаков жизни. Женщина пыталась самостоятельно привести сына в чувство, но он умер», - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #ребенок#Одесская область