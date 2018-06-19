В Одесской области ищут тело школьника, которого волной смыло в море (видео)

Дети купались под присмотром тренера и еще двух взрослых. Когда все вышли из воды, на косе остался один ребенок.

10-летний школьник приехал на пляж в Приморское вместе с баскетбольной командой из города Килия. Читайте такжеВ Харькове 13-летний мальчик поспорил, что переплывет реку, и утонул Дети купались под присмотром тренера и еще двух взрослых. Когда все вышли из воды, на косе остался один ребенок. Тренер двинулась к нему, но тут волна накрыла ребенка с головой, и мальчик исчез из поля зрения. Сейчас полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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