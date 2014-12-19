Охват населения Украины высшим образованием составляет 76% - Институт демографии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации доклада 'Цели развития тысячелетия. Украина - 2014" сказала директор Института демографии и социологических исследований им. М.В.Птухи Элла Либанова.

Она отметила, что в Украине нет особых проблем с доступом к образованию, однако возникают вопросы относительно ее качества и ее соответствия рынку труда.

Читайте такжеДо конца года в Украине закроют еще около 70 вузов"Если мы посмотрим на валовой коэффициент охвата населения высшим образованием, то в Украине он составляет 76%”,- отметила Либанова, добавив, что в случае, если значительное количество ВУЗОВ будут лишены аккредитации, то за несколько лет эти показатели могут существенно сократиться.