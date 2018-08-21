Подозреваемый в организации "убийства" журналиста Бабченко признал свою вину - СМИ

13:59, 21 августа 2018
Общество
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Подозреваемый в организации Бабченко пошел на сделку со следствием / фото УНИАН

Киевский бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации теракта, в результате которого должен был быть убит в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко, признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сразу несколько источников.

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Условия сделки пока не известны. Адвокат Германа Евгений Солодко информацию не комментирует, объясняя это тем, что он подписал обязательство о неразглашении.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и что "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор якобы предложил бывшему участнику АТО Алексею Цымбалюку за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов.

Правоохранители задержали Германа, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

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Теги: #Аркадий Бабченко#Борис Герман