Обрушение моста в Италии: в МИД призывают украинцев в Генуе сообщить о себе родным

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, которые могут находиться в Генуе, сообщить о себе родным.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

"Обрушение моста в Генуе. Консул поддерживает оперативный контакт с компетентными органами Генуи. Местные власти пока не сообщает детали о последствиях трагедии. Будем информировать", - говорится в сообщении.

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"Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным. Тех, кто нуждается в помощи, просим обращаться в Генеральное консульство Украины в Милане", - отметили дипломаты.

В связи с этим сообщаются номера телефонов для соединения с консульской службой +39 3487254038 или +38 044 238 16 57.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. По информации британского телеканала Sky News, в результате обрушения погибли десятки людей.

По сообщению итальянского агентства ANSA, которое ссылается на МВД Италии, жертвами трагедии стали 11 человек, еще пять человек находятся в больнице в критическом состоянии.

Кроме того, под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.