"Ждем эпидемий": в Сети показали заваленные мусором улицы оккупированного Симферополя (фото)

Местные жители отмечают, что в условиях жары свалки становятся источником резкого «аромата», из-за которого приходится закрывать окна.

В соцсетях жители оккупированного Симферополя публикуют фотографии стихийных свалок, которые наполняют город из-за ужасной работы коммунальных служб.

Как сообщает блоггер RoksolanaToday&Крым со ссылкой на жалобы местных жителей в соцсетях, оккупированный город переживает мусорный коллапс из-за того, что коммунальщики не могут справиться с обычными задачами.

Местные жители отмечают, что в условиях жары свалки становятся источником резкого «аромата», из-за которого приходится закрывать окна. Также крымчане опасаются возникновения эпидемий из-за накопившегося мусора.

Симферополь,Марьино

Такое уже конкретное ЮФО

ждем эпидемий pic.twitter.com/x7AQKUWcxG — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.

Везде в Симферополе

Народ верещит "Что происходит?"

да вроде не ясно-родная гавань происходит...

Как известно,то шо русскому хАрАшо,нормальному человеку-смерть... pic.twitter.com/IIo6DKAX6L — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.