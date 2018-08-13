"Ждем эпидемий": в Сети показали заваленные мусором улицы оккупированного Симферополя (фото)

16:25, 13 августа 2018
Общество
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Вулиці Сімферополя завалені сміттям / фото RoksolanaToday&Крым

В соцсетях жители оккупированного Симферополя публикуют фотографии стихийных свалок, которые наполняют город из-за ужасной работы коммунальных служб.

Как сообщает блоггер RoksolanaToday&Крым со ссылкой на жалобы местных жителей в соцсетях, оккупированный город переживает мусорный коллапс из-за того, что коммунальщики не могут справиться с обычными задачами.

фото RoksolanaToday&Крым

Местные жители отмечают, что в условиях жары свалки становятся источником резкого «аромата», из-за которого приходится закрывать окна. Также крымчане опасаются возникновения эпидемий из-за накопившегося мусора.

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Теги: #мусор#Симферополь