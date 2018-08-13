"Ждем эпидемий": в Сети показали заваленные мусором улицы оккупированного Симферополя (фото)
В соцсетях жители оккупированного Симферополя публикуют фотографии стихийных свалок, которые наполняют город из-за ужасной работы коммунальных служб.
Как сообщает блоггер RoksolanaToday&Крым со ссылкой на жалобы местных жителей в соцсетях, оккупированный город переживает мусорный коллапс из-за того, что коммунальщики не могут справиться с обычными задачами.
Местные жители отмечают, что в условиях жары свалки становятся источником резкого «аромата», из-за которого приходится закрывать окна. Также крымчане опасаются возникновения эпидемий из-за накопившегося мусора.
Симферополь,Марьино— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.
Такое уже конкретное ЮФО
ждем эпидемий pic.twitter.com/x7AQKUWcxG
Везде в Симферополе— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.
Народ верещит "Что происходит?"
да вроде не ясно-родная гавань происходит...
Как известно,то шо русскому хАрАшо,нормальному человеку-смерть... pic.twitter.com/IIo6DKAX6L
Пока где то пылает заповедник,бывшую столицу АРК уничтожают ,заваливая мусором под крыши— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.
Симферополь и мусорный кошмарhttps://t.co/r5cexfl8hepic.twitter.com/uIA7Jd6wRH