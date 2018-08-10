Киев после ранения детей от взрыва в заброшенной "Волге" до сих пор не очистили от автохлама (видео)

Утилизировать старые автомобили в Украине должны были начать еще пять лет назад,

На улицах Киева стоят сотни, а то и тысячи брошенных машин.

Как говорится в сюжете ТСН, их угрожали убрать и утилизировать еще два месяца назад, но чиновники признают, что большая часть ржавого хлама до сих пор на месте.

Прикованный цепью к дереву автомобильный прицеп уже сам пустил корни. 7-летний Саша утверждает, что железо стоит на одном месте всю его жизнь. Юные автомобилисты охотно лезут под капот и в салон таких "раритетов" со спущенными колесами, иногда машины становятся ночлегом для бездомных. "Купили рухлядь, а потом не хотят ее сдавать или заниматься - так она и стоит", - возмущается один из киевлян. "Если оно владельцам не нужно, зачем оно здесь стоит? Это не ЖЭКа работа, пошла в полицию - говорят тоже не наше. У нас нет участкового - круг замкнулся", - говорит другая киевлянка.

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Проинспектировать каждый двор поручил глава Киева Виталий Кличко после взрыва в заброшенной «Волге» в июне этого года. Тогда от взрывчатки пострадали четверо детей, больше всего досталось 5-летнему Павлику - осколки гранаты застряли в голове и глазах. Только сейчас его и Полину, которая также получила ранения глаз, выписали из больницы. Родители потелефону сообщили, что впереди у детей долгий процесс реабилитации, есть серьезные проблемы со зрением.

Владелец злополучной «Волги» сидит в СИЗО, он признал свою вину. "Я нашел гранату, дома не хотел оставлять, потому оставил в машине, потому что думал, что она не открывается", - пояснил Сергей Михасюк.

Со двора этот автомобиль убрали, однако другие потенциально опасные чертопхайки так и стоят. В целом по городу автохлама чиновники насчитали более шести сотен, по другим подсчетам брошенных авто на улицах несколько тысяч. Они загромождают проезды, стоят на теплотрассах и мешают коммунальщикам. Единственное, что те могут сделать - написать предписания собственникам, чтобы те убрали авто.

Утилизировать старые автомобили в Украине должны были начать еще пять лет назад, а управлять процессом доверили министерству экологии. Бесхозные машины должны забирать на штрафплощадки, а затем отправлять на металлолом. Помочь министерству очистить улицы от старых авто брались в киевской администрации, но пока все остановилось на подсчете автомобилей. Даже после случая, когда чуть не погибли четверо детей, автомобили до сих пор стоят во дворах и манят малышей.