В следующем году электроэнергия для крымчан подорожает на 30%

Приказ о новых тарифах обеспечит сбалансированную тарифную политику в сфере электроснабжения и позволит перейти на экономически обоснованный уровень затрат на производство и транзит электроэнергии, заявила председатель комитета цен и тарифов Ольга Игошина, сообщает "Российская газета".

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Сейчас на полуострове платежи населения лишь на 40% покрывают расходы производителей ресурсов.

Цены на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к категории "население", повысятся с 1 января 2015 года на 15%, с 1 июля 2015 года - еще на 15%.

Также с 1 января 2015 года стоимость тепловой энергии вырастет на 10%, водоснабжение и водоотвод - на 15%, утилизации бытовых отходов - на 8%. Содержание и текущий ремонт многоквартирных жилых домов подорожает на 17,3%. Завершить процедуру приведения тарифов к экономически обоснованным планируется до 31 декабря 2017 года.