ГПУ и СБУ показали оружие, с которым Савченко и Рубан планировали осуществить теракт в центре Киева (фото)

По расчетам экспертов, для обстрела здания парламента минометы, вероятно, планировали установить на территории Труханова острова.

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины провели брифинг, продемонстрировав журналистам оружие, из которого, по утверждению следствия, внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан планировали осуществить теракт в центре Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, брифинг состоялся на полигоне «Альфа» в Киевской области с участием генерального прокурора Юрия Луценко, первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова и директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина.

В частности, среди продемонстрированного оружия – четыре миномета; противопехотные мины МОН-50; автоматы АК-74, АКС74У, АКМ; гранатометы РПГ-7, РПГ-22; пулемет РПК; пистолеты "Макарова". Также журналистам показали заряды и боеприпасы к этому оружию.

Как заявил Рувин, оружие вполне пригодно для использования.

"Что сказать о техническом состоянии указанного оружия? Оно вполне пригодно к использованию, выстрелам. Оно соответствует заводским характеристикам, кроме минометов, в которых отсутствует устройство для наведения и нижняя часть, она переработана. Но оружие вполне пригодно для использования и выстрелов 127-миллиметровыми минами", - сказал он, уточнив, что максимальное количество человек, которое необходимо для использования всего арсенала, составляет 20 человек.

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По его словам, эксперты института рассчитали, где можно было использовать вооружение для плана совершения теракта. Так, для обстрела здания Верховной Рады Украины четыре миномета достаточно установить на Трухановом острове и баржи на берегу Днепра. При этом, по оценкам экспертов, максимальный радиус поражения может достигать НСК "Олимпийский", а число пострадавших в результате теракта может достигать 10 тысяч человек. Вместе с тем он сообщил, что для применения 4 минометов и 46 выстрелов из них достаточно до 10 человек и максимум 15 минут времени.

Луценко отметил, что полиция получила указание усиленно патрулировать места, откуда предположительно могут вести огонь террористы.

"В результате этих экспертных исследований Национальная полиция, собственно, ее патрульная служба получила указание, обязательное к исполнению, относительно усиленного патрулирования этих мест, с которых предположительно мог вестись огонь на поражение террористами. В частности, Труханов остров и другие места, отмеченные на карте, теперь являются зоной особой бдительности Национальной полиции", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

1 августа источник в Генпрокуратуре сообщил УНИАН, что СБУ завершила досудебное расследование этого уголовного производства. Эту информацию сегодня, 2 августа, подтвердил Луценко.