Ющенко требует изменить цифру инфляции в госбюджете

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на пересмотре показателя годовой инфляции в государственном бюджете на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью журналистам.

«Я настаиваю, чтобы правительство вместе с НБУ еще раз пересмотрело ту ситуацию, сложившуюся на внутреннем рынке, еще раз серьезнее подошло к формированию антикризисных шагов, которые требуют не только общей декларации», - сказал он.

«Это не является сложной задачей», когда речь идет о более экономных расходах бюджета, соблюдении жесткого дефицита бюджета, сказал Президент.

По мнению главы государства, показатель годовой инфляции, заложенный в бюджете-2008, очевидно, требует пересмотра - учитывая, в частности, то, что уже за два месяца текущего года эта цифра составила около 5,7%. «Это тот показатель, к которому сейчас будет приковано внимание всех аналитиков... Думаю, в ближайшие несколько дней будут даны профессиональные оценки этих тенденций и тех изменений, которые необходимо вносить в бюджет-2008», - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент подчеркнул, что этот вопрос затрагивает ряд социальных расходов бюджета - речь идет о коррекции, в частности, размеров прожиточного минимума и минимальной пенсии.

Глава государства напомнил, что нынешняя инфляционная ситуация в Украине связана с несколькими факторами. Среди них - значительный рост в 2007 году цен производителей, существенное подорожание продовольственного рынка и административное вмешательство правительства, в частности, в деятельность зернового рынка; рост цен на энергоресурсы, в частности, нефтепродукты как в мире, так и в Украине; неурегулированная ситуация на газовом рынке.

«Мы, вступая в 2008 год, имели достаточно сложную обременительную ситуацию относительно инфляционных процессов», - отметил В.ЮЩЕНКО, напомнив в частности, что уже рост цен на продовольственные товары за два месяца текущего года составил 8,3%.

Особое внимание в контексте борьбы с инфляцией Президент обратил на рациональную политику управления расходами бюджета.

Справка УНИАН. В госбюджете на 2008 год инфляция планируется на уровне 9,6%.