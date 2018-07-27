Google посвятил дудл легендарной шахматистке с Полтавщины Людмиле Руденко

В 1950 году Руденко стала первой советской чемпионкой мира по шахматам.

Поисковик Google посвятил дудл 114-й годовщине дня рождения первой советской чемпионки мира по шахматам Людмилы Руденко, которая родом с Полтавщины.

"В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, родилась одна из самых влиятельных шахматисток мира", - говорится в блоге Google.

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Любовь к шахматам у Руденко воспитал отец, когда ей было 10 лет.

Свой профессиональный путь Руденко начала с неудач. В 1925 году юная шахматистка приняла участие в своем первом турнире, но тогда она заняла одно из последних мест.

Однако за несколько лет Руденко усовершенствовала свои профессиональные навыки на столько, что уже в 1928 году стала чемпионкой Москвы. В 1929 шахматистка переехала в Ленинград, где стала чемпионкой города семь раз.

В 1950 году Руденко стала второй женщиной, когда-либо выигрывавшей Чемпионат мира по шахматам. Чемпионский титул она занимала до 1953 года. В 2015 году она была причислена к Всемирному шахматному залу славы.

Как сообщал УНИАН, украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу, который проходил в Тбилиси.