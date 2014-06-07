В Николаевской области преступники перепродавали военные пайки из США

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«В то время, когда украинцы всячески пытаются поддержать украинскую армию, собирая средства, начальник продовольственного склада одной из воинских частей Минобороны в Николаевской области через посредника сбывал американские сухие пайки», - говорится в сообщении.

Работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, получив оперативную информацию, провели закупку 45 комплектов американских сухих пайков MRE, предназначенных для Министерства обороны Украины на основании соглашения между Правительством Украины и Правительством США. Продавец задержан, пайки изъяты.

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Во время допроса мужчина сообщил, что с военным, который сбывал пайки, он держал связь по мобильному телефону. В настоящее время личность злоумышленника уже установлена. Им оказался начальник продовольственного склада одной из воинских частей.

Правоохранителями по этому факту открыто уголовное производство по ст.198 Уголовного Кодекса Украины (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем). Продолжаются следственные действия.