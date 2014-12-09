Боевики из минометов и САУ обстреляли Станицу Луганскую

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"Сегодня утром, около 6-ти часов, боевики обстреляли Станицу Луганскую из минометов и самоходных артиллерийских установок (САУ). Повреждены здания райавтодора, газового участка и несколько частных домов на ул.Горького. Перебиты линии электропередач, без света остаются шесть улиц районного центра и частично село Ольховая", - написал он.

Также Москаль сообщил, что сегодня после полуночи был осуществлен обстрел “Градами” с.Верхняя Ольховая Станично-Луганского района.

Читайте такжеРоссийские "казаки" обстреляли поселок на Луганщине из минометов, погибли мирные жители"По вул.Пархоменка прямым попаданием трех реактивных снарядов разрушен жилой дом, в соседних домах повреждены фасады, выбиты окна и двери, разбит частный автомобиль. Часть села остается без газа через перебит снарядами газопровод низкого давления", - сообщил председатель ОГА.

Погибших и раненых среди местных жителей, к счастью, нет. Однако вчера вечером после артиллерийского обстрела Попасной была ранена осколками в ногу 43-летняя женщина, переселенкаиз оккупированного Перевальска. Раненой оказана медицинская помощь.