В Харькове абитуриентка отправила вместо себя на ВНО "двойников"
Абитуриентка из Харькова пыталась "сдать" Внешнее независимое тестирование оригинальным образом: она послала на сдачу тестов вместо себя "двойников".
Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает местный сайт 057.
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"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - рассказал Сидоренко.
Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного "двойника".
Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания начала рожать одна из выпускниц.