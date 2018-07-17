В Харькове абитуриентка отправила вместо себя на ВНО "двойников"

"Махинацию" девушки раскрыли на пункте ВНО.

Абитуриентка из Харькова пыталась "сдать" Внешнее независимое тестирование оригинальным образом: она послала на сдачу тестов вместо себя "двойников".

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает местный сайт 057.

Читайте такжеВступительная кампания-2018: что нужно знать абитуриентам

"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - рассказал Сидоренко.

Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного "двойника".

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания начала рожать одна из выпускниц.