У голодающего в российском СИЗО крымчанина Куку ухудшается здоровье - правозащитники

Правозащитники попытаются убедить Куку в том, что употребление глюкозы не означает отказа от голодовки.

Правозащитники обеспокоены состоянием здоровья крымчанина Эмир-Усеина Куку, который находится под арестом в СИЗО на территории России и голодает 21-й день.

«Мы видим, что состояние здоровья действительно ухудшается. Ему очень нужны инъекции глюкозы», - рассказала глава общественной организации «Крым-SOS»​ Тамила Ташева на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Крым.Реалии.

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Пресс-секретарь международной неправительственной организации Amnesty Іnternational Мария Гурьева надеется, что ее организация попытается убедить Куку в том, что употребление глюкозы не означает отказа от голодовки.

10 июля Эмира-Усеина Куку вывезли из СИЗО российского Ростова-на-Дону в неизвестном направлении. Сотрудники СИЗО отказались сообщать адвокату Сергю Локтеву местонахождения его подзащитного. Позже стало известно, что Куку вывозили на освидетельствование в медучреждение.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины Куку, а также Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в «участии в террористической организации» и «планировании захвата власти насильственным способом». Их дела объединены в одно, так называемое ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир». В МИД Украины считают это дело сфабрикованным.