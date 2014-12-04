Боевики на Донбассе начали переоборудовать микроавтобусы для перевозки оружия

В Донецке боевиками для увеличения уровня мобильности минометных расчетов, а также обеспечения скрытности их передвижения, началось переоборудование микроавтобусов для перевозки минометных расчетов.

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Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, каждый переоборудованный микроавтобус перевозит 120-мм миномёт, боекомплект и расчёт. На данный момент переоборудовано минимум 4 единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.