Боевики на Донбассе начали переоборудовать микроавтобусы для перевозки оружия
09:02, 04 декабря 2014Общество
1 0
Каждый переоборудованный микроавтобус перевозит 120-мм миномет, боекомплект и расчет.
REUTERS
В Донецке боевиками для увеличения уровня мобильности минометных расчетов, а также обеспечения скрытности их передвижения, началось переоборудование микроавтобусов для перевозки минометных расчетов.
Читайте такжеБоевики обстреляли Орловку, ранен ребенок
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В частности, каждый переоборудованный микроавтобус перевозит 120-мм миномёт, боекомплект и расчёт. На данный момент переоборудовано минимум 4 единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.
Допис by Дмитрий Тымчук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter