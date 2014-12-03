В Крыму частично обесточены Симферополь, Севастополь и Евпатория
В Крыму из-за аварии частично обесточены Симферополь, Севастополь и Евпатория.
По данным пресс-службы «Севастопольэнерго», в городе нет света из-за кратковременной системной аварии на линии, питающей Крым.
«В данный момент аварийные службы «Севастопольэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения в полном объеме», - сообщает пресс-служба.
Как передает корреспондент УНИАН, в Симферополе, в частности, обесточен центр города и район «Свобода».
В Евпатории света нет так же в центральной части. Больницы и школы запитаны от генераторов. Не работают светофоры. Из-за отключений света в некоторых районах нет воды.
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«Крымэнерго» пока не комментируют ситуацию.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оставляемая мощность с территории Украины составляет 400 мегаватт, остальное - обеспечивается за счет резервных мощностей.
«Пока крымчане не заметили перебоев в подаче электроэнергии. В данном случае мы считаем, что даже в таком режиме мы способны удержать все в штатном режиме», - заверил Аксенов.