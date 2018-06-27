Тестирование электронных кабинетов поступающих прошло успешно - Минобразования

2 июля в Украине начинается кампания по поступлению в высшие учебные заведения.

Тестирование электронных кабинетов поступающих прошло успешно, однако к нему присоединилось значительно меньшее количество людей, чем обычно работает в системе во время вступительной кампании в дни ее пиковых нагрузок.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки со ссылкой на директора ГП «Инфоресурс» Оксану Белик

Тестирование электронных кабинетов было доступно 25 и 26 июня с 15.00 до 16.00.

Попробовать зарегистрировать кабинет и подать через него заявления в эти дни мог любой желающий. Для этого нужно было заполнить форму сгенерированными системой данными и подать заявление в определенный инструкцией вуз.

«Накануне вступительной кампании-2018 мы впервые сделали тестовую регистрацию электронных кабинетов, чтобы проверить работу системы ЕГЭБО в условиях пиковой нагрузки и завершить ее последние настройки. Также это была хорошая возможность для поступающих попробовать поработать с электронным кабинетом, ознакомиться с его интерфейсом. Однако, к сожалению, пиковые нагрузки во время тестирования были в разы меньше, чем обычно бывают в пиковые дни вступительной кампании. Так, 25 июня максимальное количество одновременных подключений было 700, а 26 июня - 1530», - сказала Белик.

В первый день было зарегистрировано 455 тестовых кабинетов и подано почти 180 тестовых заявлений, а во второй - более 830 кабинетов и почти 200 заявлений.

«Конечно, мы ожидали получить более близкую к реальности нагрузку на систему, ведь обычно в первые дни регистрации и подачи заявлений имеем более 10 тыс. одновременных подключений. Возможно, это связано с тем, что такая инициатива была впервые и не все поступающие были к ней готовы. Мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу просьбу, присоединился к тестированию и написал свои отзывы. Благодаря этому мы доработали определенные настройки, в частности решили проблему с тем, что некорректно работал один из вариантов выбора региона», - подчеркнула директор «Инфоресурса».

По ее словам, все тестовые кабинеты уже удалены из системы, то есть их дальнейшее использование невозможно. Регистрировать реальные кабинеты поступающие смогут уже со 2 июля по 25 июля, а подавать через них заявления - с 12 июля по 26 июля.

Как отметили в Минобразования, в этом году криптографическая защита электронных кабинетов поступающих позволит обеспечить максимальную безопасность для персональных данных, однако создание защищенных каналов может несколько замедлять работу системы при регистрации кабинета или первого входа с нового устройства.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Украине начнется кампания по поступлению в высшие учебные заведения.