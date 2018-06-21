У Сенцова возникли проблемы с почками и сердцем, он находится в медчасти тюрьмы

Украинский омбудсмен отметила, что на 26-й день голодовки у Олега Сенцова случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него проблемы с почками и сердцем.

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Об этом она сообщила УНИАН. «Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра», - сообщила она.

Она подчеркнула, что на 26-й день голодовки у Олега случился криз и его отвезли в больницу за пределами колонии.

«Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления», - сказала Денисова.

Она добавила, что по словам адвоката, в любой момент криз может повториться.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, президент Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к режиссеру Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

15 июня Денисову не пустили в колонию к Сенцову.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.