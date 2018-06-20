Пограничников в Мариуполе избили 19-летние охранники-стажеры: они задержаны

Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.

Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя.

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Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, им инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

«Сотрудники Центрального отдела полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в кафе RedCups в Мариуполе Донецкой области вечером 17 июня были избиты пограничники. Подполковнику Госпогранслужбы Станиславу Кероду сломали челюсть, пострадала также его коллега — пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.