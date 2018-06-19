Тандит уволился с должности советника главы СБУ
12:05, 19 июня 2018Общество
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По словам пресс-секретаря СБУ, Юрий Тандит продолжит работу по освобождению заложников.
Тандит ушел с должности советника главы СБ / УНИАН
Юрий Тандит по собственному желанию уволился с должности советника главы Службы безопасности Украины.
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Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Он уволился по собственному желанию с 1 июня", – сказала Гітлянська.
Вместе с тем она добавила, что Тандит продолжит работу по освобождению заложников. "Мы продолжаем общаться, потому что он будет продолжать свою работу по освобождению заложников", – пояснила Гітлянська.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала документальные свидетельства почти 500 бывших заложников о пытках в ОРДЛО.
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