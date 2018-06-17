Марш равенства в Киеве: нацгвардейцы перекрыли центр столицы, верующие протестуют на Майдане

Вечером 16 июня Национальная гвардия перекрыла центр Киева и пропускает жителей близлежащих кварталов только по паспорту. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анна Грабарская.

Такие меры силовиками предприняты в рамках подготовки к Маршу равенства, который состоится 17 июня.

В это время на Майдане Независимости на молитвенное стояние против Марша равенства собрались несколько десятков христиан разных конфессий. Об этом сообщает "Громадське".

Люди поют псалмы и цитируют Библию.

"Сегодня мы вышли сюда, чтобы показать, что мы протестуем. И Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной, поэтому совет церквей собирается здесь. Мы читаем Библию, там такого нет", – заявил один из организаторов акции, служитель церкви "Скиния" Ярослав Травинский.

По его словам, протест верующих носит исключительно мирный характер.

Марш равенства начнется в 9.00 17 июня возле Национальной оперы в Киеве. По предварительным данным, в нем примет участие около 5 тыс. человек. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала всех "агрессивно настроенных граждан" толерантно отнестись к акции.

В 2017 году между противниками ЛГБТ-сообщества и правоохранителями в центре Киева произошли столкновения. Двое силовиков получили легкие телесные повреждения.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что в Украине нет церкви, которая поддерживает однополые браки.

Римско-католическая церковь в Украине призвала власти отменить запланированный Марш равенства в Киеве.