Беглый главарь одесских сепаратистов грозит из России прокурорам и судьям

Открытые угрозы опубликованы на его странице в Фейсбук.

"Знайте, мы скоро вернемся, и все, кто выполнял преступные приказы, понесут заслуженное наказание... у всех прокуроров и судей, кто принимал участие в процессах будет конфисковано все имущество в пользу политических заключенных и их семей.", - заявил он.

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Кроме того, Давидченко угрожает посадить сотрудников МВД и СБУ "в те же камеры, в которых мерзнут сейчас антимайдановцы".

Свои угрозы беглый сепаратист обнародовал в первый день слушания уголовного дела по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.