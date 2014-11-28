Беглый главарь одесских сепаратистов грозит из России прокурорам и судьям
02:21, 28 ноября 2014Общество
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Один из главарей одесских сепаратистов Антон Давидченко, бежавший в Россию из-под контроля тюремщиков, угрожает "заслуженным наказанием" сотрудникам МВД, СБУ, прокурорам и судьям.
грозит из России прокурорам и судьям / dumskaya.net
Открытые угрозы опубликованы на его странице в Фейсбук.
"Знайте, мы скоро вернемся, и все, кто выполнял преступные приказы, понесут заслуженное наказание... у всех прокуроров и судей, кто принимал участие в процессах будет конфисковано все имущество в пользу политических заключенных и их семей.", - заявил он.
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Кроме того, Давидченко угрожает посадить сотрудников МВД и СБУ "в те же камеры, в которых мерзнут сейчас антимайдановцы".
Свои угрозы беглый сепаратист обнародовал в первый день слушания уголовного дела по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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