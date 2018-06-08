Омбудсмен призвала власти Киева урегулировать проблемы ромских поселений

Также омбудсмен призвала полицию учесть возможный мотив расовой нетерпимости.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководству ГУ Национальной полиции в Киеве с просьбой расследовать нападение на ромский табор в столичном парке «Голосеевский», произошедшее 7 июня.

Как сегодня сообщили в пресс-службе омбудсмена, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами вчера прибыла на территорию парка, где расположен ромский табор.

«Снимая все на видео, они разгромили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. Учитывая то, что в этой ситуации усматриваются явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигания вражды в отношении ромского национального меньшинства, Денисовой было направлено обращение к руководству ГУНП в г. Киеве с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов в Голосеевском парке и принять соответствующие меры реагирования», - говорится в сообщении.

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Кроме того, омбудсмен обратилась к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых Киевской горгосадминистрацией для урегулирования проблемных вопросов ромских поселений в Киеве, а также проинформировать Уполномоченного относительно мер по обеспечению социальных и жилищных прав ромов, проживавших в уничтоженных поселениях.

Уполномоченный также обратилась к председателю Национальной полиции Украины Сергею Князева с просьбой безотлагательно принять меры с целью обеспечения эффективного, объективного и беспристрастного расследования нападений на временные поселения ромов в Киеве, Львове и Тернополе, в частности, с учетом возможного мотива расовой нетерпимости.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - «умышленное повреждение имущества путем поджога» и «хулиганство».

9 мая неизвестные лица сожгли ромский лагерь, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района г. Львов. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами обитатели лагеря были вынуждены покинуть поселение.

22 мая вблизи Тернополя неизвестные с оружием напали на лагерь ромов и сожгли их палатки. В лагере на момент нападения находились семь взрослых и 33 детей. В областной центр они приехали из Закарпатской области.