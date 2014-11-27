В Кривом Роге чиновники кормили детей тухлятиной

В течение 2014 года школьники 700-тысячного Кривого Рога употребляли в пищу некондиционные колбасные изделия, произведенные в антисанитарных условиях из сырья неизвестного происхождения. За фальсифицированные колбасу и сосиски чиновники расплачивались из городского бюджета. В организации преступной группы подозревается один из заместителей городского головы, к которому применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Общее число подозреваемых – 12 человек. Об этом сообщил начальник Криворожского горотдела милиции Андрей Гречух.

Как сообщают местные СМИ, хотя и имя главы «колбасной мафии» не оглашалась, некоторые преположили, что речь идет о вице-мэре, курирующем образовательную сферу, Александре Светличном. По крайней мере, именно Светличный на днях заявил: «В последнее время в различных СМИ появились сообщения, что я имею отношение к поставкам якобы некачественных продуктов питания в бюджетные организации города. Считаю, что данная информация появилась исключительно в связи с моей политической позицией и таким образом на меня и моих коллег пытаются оказать давление, применяя силовые механизмы и технологии черного пиара. Поэтому я принял решение написать заявление об увольнении меня с должности заместителя мэра до окончания расследования милицией и прокуратурой».

Между тем, стали известны некоторые подробности «дела о колбасе». Так, в ходе проверки нелегального цеха выяснилось, что присыпанные солью мясо и кости «второй свежести» хранились на грязном полу при комнатной температуре. Предварительные лабораторные исследования показали наличие в фарше сои, крахмала и стабилизатора Е407, использование которого в детском питании категорически запрещено. Технологом фирмы был бывший грузчик.

Источники в горсовете утверждают, что идею организации подпольного колбасного цеха выдвинул бывший первый зампред городского головы Кривого Рога, а ныне нардеп от Оппозиционного блока Андрей Гальченко. Якобы это он довел до банкротства коммунальное предприятие «Хладон», ведавшее школьным питанием. На базе разоренного «Хладона» впоследствии был открыт нелегальный цех вновь образованного общества с ограниченной ответственностью «Мясной дом». Вскоре упомянутое ООО выиграло тендер на поставку колбасных изделий в образовательные учреждения города на общую сумму 6 млн грн. Продукты должны были закупаться у двух киевских фирм. На самом деле в столицу лишь перечислялись бюджетные деньги, которые обналичивались и с десятипроцентным вычетом возвращались на карточный счет одного из чиновников.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что в общих чертах так оно и было. Суммы переводов составляли от 40 до 200 тыс. грн. А всего из городского бюджета таким образом было уведено 3,7 млн грн из 6 запланированных.

Таким образом, в результате чиновничьих махинаций вместо высококачественных продуктов детского питания криворожские школьники получали к обеду опасный для здоровья фальсификат.