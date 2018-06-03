Посол Франции в Украине Дюмон посетила Луганскую область
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.
"Сегодня совместно с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе Операции Объединенных сил в Луганской области, основных проблемах и угрозах на пути к установлению мира в нашем регионе", - отметил он.
Клименко добавил, что Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.
Заместитель председателя ОГА выразил надежду на установление плодотворных и результативных связей с французскими коллегами.