Посол Франции в Украине Дюмон посетила Луганскую область

Посла заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора области.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Сегодня совместно с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе Операции Объединенных сил в Луганской области, основных проблемах и угрозах на пути к установлению мира в нашем регионе", - отметил он.

Клименко добавил, что Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.

Заместитель председателя ОГА выразил надежду на установление плодотворных и результативных связей с французскими коллегами.