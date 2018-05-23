МОН наказало ректора Сумского университета за практику студентов в оккупированном Крыму

МОН также направило письмо в Службу безопасности Украины с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов университета в оккупированный Крым.

Министерство образования и науки Украины объявило выговор ректору Сумского педагогического университета Юрию Лянному за отправку студентов на практику в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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«21 мая 2018 года в МОН подписан Приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Юрию Лянному за невыполнение условий трудового контракта. Такое решение принято на основании рекомендаций экспертно-кадровой комиссии 17 мая 2018 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что МОН также направило письмо в Службу безопасности Украины с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов университета в оккупированный Крым, "во время которой жизнь студентов подвергалась опасности".

Также министерство обратилось к Национальную полицию (ГУНП в Сумской области) по проверке факта совместной работы близких лиц в университете.

«В случае подтверждения наличия потенциального или реального конфликта интересов правоохранительными органами и МОН будут приняты соответствующие меры», – отмечает ведомство.

Согласно трудовому законодательству, если ректор систематически не исполняет обязанности, возложенные на него трудовым договором, и к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, то это может быть основанием для расторжения трудового контракта с ним на основании п.3 ст.40 Кодекса законов о труде Украины, уточнили в МОН.