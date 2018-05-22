Социологи констатируют изменение за 4 года мнения украинцев о НАТО: большинство – за вступление

Опрос показал, что больше всего сторонников вступления в НАТО среди респондентов, симпатизирующих партии «Свобода» - 80%, партии «Самопомощь» - 74%, БПП – 69%. Меньше всего – по 12% и 11% соответственно среди сторонников Оппоблока и «За жизнь».

В случае, если бы сегодня проводился референдум за вступление Украины в НАТО, 43% респондентов проголосовали бы «за».

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI) в марте.

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В то же время, 33% респондентов выступают против вступления в НАТО, 7% ответили, что не будут голосовать, а 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос также показал, что больше всего сторонников вступления в НАТО среди респондентов, симпатизирующих партии «Свобода» - 80%, партии «Самопомощь» - 74%, БПП – 69%. Меньше всего – по 12% и 11% соответственно среди сторонников Оппоблокп и «За жизнь».

В то же время, во время опроса, который был проведен в 2014 году, 34% респондентов выступали за вступление Украины в НАТО, 43% - против, 9% сказали, что не голосовали бы, 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 г. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент достижимости респондентов – 65.4%.