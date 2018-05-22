Война, коррупция и рост цен: украинцы назвали самые серьезные проблемы для страны

41% и 40% опрошенных назвали военные действия на Донбассе и коррупцию важнейшими проблемами.

Важнейшими проблемами для Украины респонденты считают военные действия на Донбассе и коррупцию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI) в марте.

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41% и 40% опрошенных назвали военные действия на Донбассе и коррупцию важнейшими проблемами. В то же время, 27% опрошенных считают такой проблемой рост цен, 25% - тарифы на ЖКУ, 23% - безработицу, здравоохранение - 20%, некомпетентность власти - 15%, политическую нестабильность - 12%, падение курса гривны - 11%, низкий уровень производства - 11%, социальную защиту бедных - 10%, отношения с РФ - 10%, преступность - 8%.

На вопрос, какие три проблемы из перечисленных являются самыми важными для вас лично, 42% респондентов ответили, что это рост цен, 38% - тарифы на ЖКУ, 25% - военные действия на Донбассе, 25% - коррупция в государственных органах, 23% - здравоохранение, 21% - безработица, 15% - падение курса гривны, 13% - некомпетентность власти, 12% - социальная защита бедных, 9% - политическая нестабильность.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте старше 18 лет, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.