Вятрович: "Основная идентичность современной России - это советские ценности"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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"Россия неоднократно давала понять, что ее амбиции - восстановление влияния в границах СССР. Если Путин сумеет подчинить себе нашу власть, следующими будут страны Балтии", - отметил Владимир Вятрович.

Он отметил, что "основная идентичность современной России - это советские ценности". При этом Владимир Вятрович отметил, что Украина уже пытается переосмыслить советское прошлое и это само по себе вызов для России. "Во-первых потому что возрождение СССР возможно только при участии Киева. А во-вторых осуждение преступлений коммунистического прошлого приобретает совсем иное звучание, если к нему присоединится Украина", - подчеркнул он.

По мнению директора Украинского института национальной памяти, основной урок истории для Украины заключается в том, что для противостояния агрессору граждане и власть должны объединиться.

Полный текст интервью Владимира Вятровича читайте в выпуске журнала "Новое время" 21 ноября.