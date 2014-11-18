Украина вошла в сотню стран, которые наиболее пострадали от терроризма

По данным института, которые приводит Новое Время, в 2013 году смертность от терактов выросла на 61%. В результате терактов погибли почти 18 тыс. человек. 82% всех терактов произошли в пяти странах: Ираке, Афганистане, Пакистане, Нигерии и Сирии. Ирак наиболее пострадал от террористов. По данным исследователей, в этой стране было совершено более 2,5 тыс. терактов, от которых погибли 6,4 тыс. человек.

Ответственность за большинство атак возлагается на группировки Талибан, Боко Харам, Исламское государство и Аль-Каиду.

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Украина занимает 51 место из 162 в рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма. В 2013 году в 24 странах впервые произошли теракты, в которых погибли более 50 человек. Еще 75 странам мира удалось избежать таких событий.

Эксперты отмечают, что число погибших в результате терактов в 40 раз меньше численности жертв рядовых умышленных убийств.