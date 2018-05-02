В Черное море вошли военные корабли НАТО

Флагман группы - британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли вчера вечером в Черное море.

Об этом сообщает "Думская". Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше.

Читайте такжеВ Черное море вошел второй ракетный эсминец США Carney

Ранее сообщалось, что американское командование рассматривает возможность оставить в Средиземном море атомный авианосец «Гарри Трумен». Размещение авианосца в регионе, как ожидается, поможет успокоить союзников и удержать Асада от дальнейшего применения химоружия.