Накануне "длинных" выходных Киев сковали 8-балльные пробки (карта)

По состоянию на 13:30 27 апреля столица встала в 8-балльных пробках.

В пятницу, 27 апреля, в последний рабочий день перед затяжными майскими выходными, дороги Киева парализовали пробки.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps. Медленно движутся авто в районе центральных станций метро: "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральная", "Льва Толстого" и "Университет".

Кроме того, сковано движение по Набережному шоссе и на проспекте Победы. Также по городу произошли несколько ДТП в районе станции метро "Берестейская".

На Левом берегу затруднено движение возле станции метро "Дарница", на Броварском проспекте и бульваре Перова.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 28 апреля до 1 мая включительно будут выходные. А рабочий день 30 апреля переносится на субботу, 5 мая, он будет сокращенным.