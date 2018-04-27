Накануне "длинных" выходных Киев сковали 8-балльные пробки (карта)

13:33, 27 апреля 2018
Общество
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Пробки достигли 8 баллов / Скриншот

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps. Медленно движутся авто в районе центральных станций метро: "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральная", "Льва Толстого" и "Университет".

Кроме того, сковано движение по Набережному шоссе и на проспекте Победы. Также по городу произошли несколько ДТП в районе станции метро "Берестейская". 

На Левом берегу затруднено движение возле станции метро "Дарница", на Броварском проспекте и бульваре Перова.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 28 апреля до 1 мая включительно будут выходные. А рабочий день 30 апреля переносится на субботу, 5 мая, он будет сокращенным.

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Теги: #Киев#дороги#пробки