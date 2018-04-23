Весенние выходные: украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
Украинцев скоро ждут дополнительные выходные. Кроме 28 и 29 апреля, они будут отдыхать и 30 числа и 1 мая (День труда).
А рабочий день 30 апреля переносится на субботу, 5 мая, он будет сокращенным.
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Как сообщал УНИАН, согласно решению, правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2018 году рабочие дни:
в связи с празднованием 8 марта, Международного женского дня, - с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта;
в связи с Днем труда - с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая;
в связи с празднованием Дня Конституции Украины - с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня;
в связи с Рождеством Христовым - с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря;
также Кабмин предлагает перенести рабочий день с понедельника, 31 декабря, на субботу, 29 декабря.