Луганскую и Донецкую госакадемии перенесут в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

В ведомстве отметили, что в сфере управления Минкульта находится четыре учреждения, которые находятся на временно неконтролируемой территории: Луганская государственная академия культуры и искусств, Донецкая государственная музыкальная академия им. Прокофьева, Луганский и Донецкий государственные цирки.

«С целью обеспечения возможности студентам и преподавателям указанных вузов продолжить обучение и работу в высших учебных заведениях на контролируемых территориях, министерством культуры принято решение об изменении места нахождения Луганской государственной академии культуры и искусств и Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева из городов Луганска и Донецка в город Киев», - сообщили в пресс-службе, отметив, что министром культуры были назначены исполняющие обязанности ректоров.

Читайте такжеГосакадемия культуры в Луганске пишет гимны "ЛНР" за деньги государства - МоскальВ настоящее время Минкультуры осуществляет мероприятия по внесению изменений в устав Луганской государственной академии культуры и искусств в части изменения местонахождения указанного учебного заведения и оформления документов, регистрации и открытия счетов, чтобы начать процесс начисления задолженностей по выплате заработной платы и стипендий тем, кто остался учиться и работать в системе образования Украины.

Руководство Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева осуществляет мероприятия по регистрации уставных документов. После регистрации устава будет открыты соответствующие счета в органах Государственного казначейства для начисления и выплаты заработной платы и стипендий.

Как отметили в пресс-службе, после вступления в силу принятых правительством 7 ноября 2014 года изменений к постановлению Кабмина от 1 марта 2014 г. № 65 «Об экономии государственных средств и недопущения потерь бюджета», которые позволят осуществить соответствующее перераспределение средств для выплаты стипендий и заработной платы переведенным лицам, министерство вместе с новым руководством указанных вузов обеспечит перевод студентов и преподавателей согласно поданных заявлений в другие учебные заведения сферы управления министерства.

Как отметили в пресс-службе, вопрос дальнейшего функционирования Луганского и Донецкого государственных цирков также будет решаться согласно упомянутому постановлению правительства.

В пресс-службе также отметили, что министерство обратилось к главам Луганской и Донецкой облгосадминистраций относительно принятия возможных мер по перемещению учреждений культуры, находящихся в сфере управления этих облгосадминистраций с неконтролируемой территории на территорию, которая контролируется украинской властью.