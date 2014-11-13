Количество переселенцев из оккупированного Крыма и зоны АТО превысило 461 тысячу

В Украине зарегистрировано свыше 461 тысячи внутренне перемещенных лиц с востока Украины и Автономной Республики Крым, из них - свыше 127 тысяч детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Алена Терещенко.

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"За медицинской помощью за весь период, начиная с мая, в учреждения здравоохранения как стационарных, так и амбулаторных обратились 134 тысячи 303 человека, что составляет 34,7% от всех зарегистрированных внутренне перемещенных лиц", - сообщила она.

Терещенко также отметила, что медицинский осмотр в учреждениях здравоохранения прошли свыше 115 тыс. человек, что составляет более 25% от всех зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

Она также проинформировала, что у переселенцев родилось 1743 младенцев.