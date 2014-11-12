Украинцы будут отрабатывать новогодние выходные в конце января и феврале

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров 12 ноября, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

С целью создания благоприятных условий для празднования 1 января - Нового года и 7 января - Рождества Христова, а также рационального использования рабочего времени руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, рабочие дни с:

пятницы, 2 января - на субботу, 17 января;

четверг, 8 января - на субботу, 31 января;

пятницы, 9 января - на субботу, 14 февраля.

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В то же время такой режим работы не касается органов Пенсионного фонда, «Укрпочты», Госказначейства и банков. Специальный режим работы банков в указанные дни определяет Национальный банк, говорится в сообщении.