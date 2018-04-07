В Иерусалиме в день Благовещения сошел Благодатный огонь

Люди мгновенно передавали Огонь всем, кто находился в храме, после чего его смогли получить все, кто ожидал чуда схождения возле храма.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 7 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии" из Иерусалима, чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.16 по Киеву.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках. Верующие приветствовали друг друга "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе"!

Люди мгновенно передавали Огонь всем, кто находился в храме, после чего его смогли получить все ожидающие чуда схождения у храма.

Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

«Великое чудо схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи, в храме Гроба Господня - знак большой надежды, предвестник праздника Воскресения Христова. Тепло Благодатного огня согревает в этот день всех нас. Через несколько часов после чуда схождения Благодатного огня, он попадет в Украину. И все, кто приходит за ним, имеют возможность приобщиться к празднованию Святой Пасхи у гроба Господня. Молясь перед Благодатным огнем, освящая себя им, каждый может ощутить сопричастность празднованию Воскресения Христова на Святой земле - где Гроб Господень, Голгофа, где пролита кровь Христа Спасителя, и мы с упованием и с верой молимся, чтобы получить духовное подкрепление и нести свой жизненный крест», – отметил митрополит Антоний.

Митрополит Антоний отметил, что на встрече с украинской делегацией, которая состоялась накануне, Патриарх Иерусалимский Феофил III сравнил духовную жизнь Украины с Гробом Господним, который «источает духовную силу благодаря молитвам верующих».

«Патриарх сравнил духовную жизнь Украины с Гробом Христа Спасителя. Он сказал, что в Иерусалиме присутствует пустой Гроб, где воссиял свет Воскресения. А Украина благословлена многими могилами, которые наполнены святыми. Патриарх сказал, что Украина - этот тот духовный свет и благоухание, которое источает наш украинский народ», - сказал владыка Антоний.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", благодатный огонь в первые минуты схождения имеет невысокую температуру, он теплый, но не обжигает и напоминает согревающие солнечные лучи. Одновременно в храме Гроба Господня присутствуют около 9 тысяч людей. Верующие умываются Огнем, освящают одежду, но возгорания не происходит. Постепенно Благодатный Огонь нагревается, но не жжет.

Благодатный огонь сегодня вечером, около 20.00 будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.