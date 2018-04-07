"Не есть, а надкусывать": 5 простых правил, как не переесть на Пасху (видео)
После 7 недель поста нужно крайне осторожно менять стиль питания, чтобы Пасха не стал настоящим испытанием для вашего желудка. Врачи утверждают – если не соблюдать правил, можно легко схватить панкреатит или другие болезни пищеварительной системы.
Правило 1
Употреблять пищу небольшими порциями, по принципу «не ешь, а понадкусывай».
Правило 2
Ограничить пищу животного происхождения. Максимальная порция мяса не должна превышать 200 граммов, яиц – одной штуки.
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Правило 3
Быть осторожными с употреблением алкоголя. На Пасху стоит ограничиться символическим глотком красного вина.
Правило 4
Не фокусироваться на еде. Не проводите много времени за столом, лучше пообщайтесь с близкими, насладитесь прогулкой.
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Правило 5
Если же переедания не удалось избежать, на следующий день пейте много воды.
Вкусной и здоровой Пасхи!