"Не есть, а надкусывать": 5 простых правил, как не переесть на Пасху (видео)

Пасхальный праздничный стол - настоящее испытание для желудка, особенно после поста.

После 7 недель поста нужно крайне осторожно менять стиль питания, чтобы Пасха не стал настоящим испытанием для вашего желудка. Врачи утверждают – если не соблюдать правил, можно легко схватить панкреатит или другие болезни пищеварительной системы.

Правило 1

Употреблять пищу небольшими порциями, по принципу «не ешь, а понадкусывай».

Правило 2

Ограничить пищу животного происхождения. Максимальная порция мяса не должна превышать 200 граммов, яиц – одной штуки.

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Правило 3

Быть осторожными с употреблением алкоголя. На Пасху стоит ограничиться символическим глотком красного вина.

Правило 4

Не фокусироваться на еде. Не проводите много времени за столом, лучше пообщайтесь с близкими, насладитесь прогулкой.

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Правило 5

Если же переедания не удалось избежать, на следующий день пейте много воды.

Вкусной и здоровой Пасхи!