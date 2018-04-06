Монахи на Ривненщине рассказали о главном секрете вкусной паски (видео)

По словам монаха, не имеет особого значения, сколько вкусностей будет добавлено в тесто.

В Дубенском мужском монастыре в Ровенской области раскрыли главный секрет вкусной паски.

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Ни куча вкусностей, ни качественная мука не сделают паску вкусной без знания главного секрета. Им поделились с ТСН в мужском монастыре.

Иеромонах Николай начинает приготовления паски с молитвы. В общем, ингредиенты традиционные, и главным секретом является позитивная атмосфера на кухне. Без согласия не важно и сколько вкусностей будет добавлено, отмечает монах.

Подробнее о процессе приготовления паски и советах монаха относительно праздника – смотрите в сюжете.