Из-за заявления Папы Римского об аде разгорается скандал

В ходе беседы с журналистом Папа якобы сказал, что ада не существует.

Журналист Эухенио Скалфари, основатель газеты La Repubblica, опубликовал статью, в которой он спросил у Папы Римского, куда попадают "плохие души".

В статье, опубликованной 29 марта, утверждается, что Франциск ответил, что "ада не существует", передает Fox News.

Читайте такжеПапа Римский лишил церковного статуса девятерых монахов с Тернопольщины, "изгонявших бесов" из людей

"Их не наказывают. Те, кто раскаиваются, получают прощение Бога и входят в особый ранг душ, но те, кто не раскаиваются и не могут быть прощены — исчезают. Нет ада, есть исчезновение грешных душ", - говорилось в материале.

В Ватикане уже отреагировали на статью и заявляют, что эти слова - результат перестановки слов Папы Римского.

"То, о чем сообщается в статье — это пересказ его слов. В ней, слова, сказанные Папой, не цитируются", - говорят в Ватикане.

Католическое информагентство сообщило, что этот журналист уже искажал слова Папы в прошлом, в 2015 году, о существовании ада.