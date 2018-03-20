Следствие рассматривает пять версий по делу о самоубийстве героя АТО Волошина

В полиции сообщили, что установлен круг лиц, которые допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время. Также проводится ряд экспертиз.

Следователи рассматривают пять версий по делу о совершении самоубийства исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта, участником АТО Владиславом Волошиным.

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Об этом Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщает на странице в Facebook.

«Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать либо опровергнуть каждую из них», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уже установлен круг лиц, которые допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время.

Также сообщается, что в ходе расследования дела назначены и проводятся судебно-медицинская, судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая и комплексная судебная экспертизы (дактилоскопическая, баллистическая, химическая).

Как сообщал УНИАН, Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в этот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса («умышленное убийство») - «как того требует процедура в подобных случаях». Вместе с тем в полиции не исключали переквалификации или дополнительной квалификации дела.

Сегодня, 20 марта, в Николаеве около 100 человек под зданием облгосадминистрации требовали отставки председателя ОГА Алексея Савченко и непредвзятого расследования дела о гибели Волошина. Митингующие обвиняли руководство Николаевской области в доведении Волошина к самоубийству.