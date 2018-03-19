Самоубийство героя АТО в Николаеве: Волошин перед смертью говорил с медиками
И. о. председателя Николаевского аэропорта и летчик-герой АТО Владислав Волошин, совершивший самоубийство, не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка, но есть переписка с телефона, где заявлял о намерении совершить самоубийство.
Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Николаевской области.
"Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин (своего поступка – ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", - сказал собеседник издания.
Собеседник уточнил, что Волошин покончил с собой около 13:30, а умер около 15:00.
Отсутствие предсмертной записки подтвердили и в пресс-службе полиции.
"Записки не было", - сказала пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.
Она также подтвердила, что на момент прибытия "скорой" Волошин был жив и мог говорить, но деталей этих разговоров не рассказала.
"Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, возможно, установит дополнительные квалификации, если они будут", - сказала Бережная.
Сейчас следственное управление ГУ полиции в Николаевской области забрало дело себе.
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Бережная также добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить с жизнью.
"Эта переписка, которая была, это человек, который работал в аэропорту", - сказала представитель полиции.
На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания или склонения к самоубийству, Бережная сказала:
"Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке, которая была, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные", - сказала Бережная.
Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу.
Как известно, СМИ обнародовали телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него "суицидальные настроения".
18 марта сообщалось, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний в.а. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.
Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета.
Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.